Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de kavşaktan dönerken motoru alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de kavşaktan dönerken motoru alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de gece saatlerinde Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde kavşaktan dönüş yapan otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde zarar oluştu.

DÜZCE'de, kavşaktan dönüş yaptığı sırada motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. K.Ç. idaresindeki 81 BD 132 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada durdu. Sürücüsünün tekrar çalıştırmak istediği otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, motor bölümü alev alan otomobili söndürdü. Yangında otomobilde zarar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

El Clasico nefesleri kesti! İşte dev maçta kazanan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili tutuklandı
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşüp öldü! Korkunç son kamerada