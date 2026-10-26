Düzce'de kavşaktan dönerken motoru alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Düzce'de kavşaktan dönerken motoru alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de gece saatlerinde Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde kavşaktan dönüş yapan otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde zarar oluştu.
DÜZCE'de, kavşaktan dönüş yaptığı sırada motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. K.Ç. idaresindeki 81 BD 132 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada durdu. Sürücüsünün tekrar çalıştırmak istediği otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, motor bölümü alev alan otomobili söndürdü. Yangında otomobilde zarar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı