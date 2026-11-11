Bursa Orhangazi'de yangında jandarma güvercinleri kurtardı, evde büyük hasar oluştu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın sırasında jandarma ekipleri bitişikteki kümeste bulunan güvercinleri tek tek kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Paşapınar Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ev sahiplerinin o sırada zeytin toplamak için dışarıda oldukları belirtildi.

İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin bitişiğindeki kümesteki güvercinleri fark etti. Kümesin ahşap duvarını söken jandarma ekipleri, güvercinleri tek tek dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle güvercinler, dumandan ve yangından etkilenmedi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Semih TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı