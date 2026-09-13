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Bursa’da 8 ton midye ele geçirildi

Bursa’da 8 ton midye ele geçirildi
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, nakil belgesi olmadan taşınan yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, nakil belgesi olmadan taşınan yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi.

Orhangazi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri otoyolda denetim gerçekleştirdi. Otoyol denetim noktalarında durdurulan iki araçta yapılan incelemelerde, nakil belgesi bulunmayan tonlarca su ürününün sevk edilmeye çalışıldığı belirlendi. Ekiplerce el konulan yaklaşık 8 ton midye imha edilirken, taşıma işlemini gerçekleştiren iki araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin kesintisiz süreceğini vurgulayan yetkililer, "Halk sağlığının korunması ve su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınması amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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