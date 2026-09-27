Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Aydın istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 10-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerindeki tünel bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri Turkuaz Mahallesi'ndeki eski köprü trafiğe kapatılarak, ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor.

Gülyalı-Ordu yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri kuzey çevre yolunun 36-40. kilometrelerindeki çalışma nedeniyle şerit daraltılması yapılırken, sürücülerin bu kesimde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivas-Yıldızeli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antakya-Topboğazı yolunun 3-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA