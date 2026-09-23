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Bursa Gemlik'te bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Burak Uysal 4 gün sonra öldü

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Bursa Gemlik'te bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Burak Uysal 4 gün sonra öldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 18 Eylül'de bariyerlere çarpan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Burak Uysal, hastanede 4 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cenazesi Orhangazi Tekke Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Burak Uysal (19), kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Uysal'ın cenazesi, Orhangazi ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 18 Eylül günü saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Burak Uysal'ın kontrolünü kaybettiği 16 CCS 038 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Savrulan sürücü ile beraberindeki kuzeni Samet Arda Uysal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Burak Uysal, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Samet Arda Uysal ise taburcu edildi.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Burak Uysal, doktorların tüm çabasına rağmen kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Orhangazi'ye getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Uysal için Orhangazi Tekke Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Uysal'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Kılınan namazın ardından Uysal'ın cenazesi gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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