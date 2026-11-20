Bursa'da camiden 6 bin TL çalan şüpheli yakalandı, parayı gece kulübünde harcadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camisi'nin imam odasından 6 bin TL ve cep telefonu çalan, kamera kayıt cihazını parçalayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık sonrası eğlence mekanına, ardından gece kulübüne gidip çaldığı parayı harcadığı öğrenildi.
PARALARI GECE KULÜBÜNDE YEMİŞ
Bursa'nın Orhangazi ilçesi'ndeki Gazi Orhanbey Camisi'nin imam odasındaki 6 bin TL ile imamın cep telefonunu çalarak güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçalayan, daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K.'nın hırsızlık olayının ardından eğlence mekanına gittiği öğrenildi. Şüpheli çaldığı paralarla burada bir süre eğlendikten sonra ayrılırken, mekandakilere yakınlarda gece kulübü olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Eğlence mekanından sonra gece kulübüne giden Y.K.'nın paraları burada harcadığı belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı