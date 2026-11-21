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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde merkez Gazi Orhanbey Camiine girerek imam odasından para cep telefonu ve çeşitli eşyalar çalan daha sonra yakalanan Y.K. (29) Orhangazi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi.

Olay Orhangazi'de dün gece yarısı merkez Gazi Orhanbey Camiinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre gece yarısı 03.00 sıralarında Gazi Orhanbey Camiine giren bir kişi imam odasında bulunan bir miktar para ile bir cep telefonu ve çeşitli eşyaları alarak kayıplara karışmıştı.

Kısa sürede yakalandı

İstanbul'dan Orhangazi'ye geldiği belirlenen Y.K. isimli şahsı tespit eden polis ekipleri Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışma sonrasında zanlıyı kısa sürede yakaladı. 29 yaşındaki Y.K. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi. Zanlının hırsızlık gecesi çaldığı paraları Orhangazi'deki bir pavyonda harcadığı da belirlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı