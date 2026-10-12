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Akhisar'daki 11 ölümlü kazada otobüs şoförü ve çekici sürücüsü tutuklandı

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Akhisar'daki 11 ölümlü kazada otobüs şoförü ve çekici sürücüsü tutuklandı
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Manisa Akhisar'daki kazada otobüs şoförü ile çekici sürücüsü tutuklandı, otobüsün yedek sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı tır ile tur otobüsünün karıştığı kazada, otobüs şoförü M.A. ile çekici sürücüsü H.K. tutuklandı. Otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde dün meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekici sürücüsü H.K., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Otobüs sürücüsü M.A.'nın yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme ve manevra kurallarına aykırı hareket ettiği, çekici sürücüsü H.K.'nin ise hız sınırlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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