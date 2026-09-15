Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybetti

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü S.D. (27), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne seyir halinde olan S.D. idaresindeki 34 HGN 295 plakalı motosiklet, şoförünün ismi öğrenilemeyen 16 AJC 810 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan S.D., ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. S.D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı