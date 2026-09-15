Haberler

Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü S.D. (27), hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü S.D. (27), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne seyir halinde olan S.D. idaresindeki 34 HGN 295 plakalı motosiklet, şoförünün ismi öğrenilemeyen 16 AJC 810 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan S.D., ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. S.D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı

"Kızımın altınları çalındı"
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarında yeni dönem resmen başlıyor
Döviz bürosundaki kanlı hesaplaşmada yeni gelişme! İş yeri sahibi dahil 9 gözaltı

Döviz bürosundaki kanlı hesaplaşmada yeni gelişme! Yakayı ele verdiler
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti

Caddede kan donduran olay! Olay yerinde can verdi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var