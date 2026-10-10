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Maltepe'de yıkılan binada ölen İnan kardeşler Orhangazi'de son yolculuğa uğurlandı

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Maltepe'de yıkılan binada ölen İnan kardeşler Orhangazi'de son yolculuğa uğurlandı
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Maltepe'de 7 katlı binadaki çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan (24) ve Zeynep İnan (20) kardeşler, Orhangazi Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Yakınları tabutları başında gözyaşı döktü.

Maltepe'de önceki gün yıkılan 7 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan (24) ve Zeynep İnan (20) kardeşler, Orhangazi Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen cenaze namazında gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi göçükten sağ olarak kurtarılırken, Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Yıkılan binada göçük altında kaldıkları esnada ailesinin Trabzon'da olduğu öğrenilen Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan, bugün Orhangazi Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Çok sayıda aile yakını, arkadaşları ve sevenlerinin tabutları başında uzun süre gözyaşı döktüğü görülürken, iki kardeş Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan, cenazede baba Mustafa ile annesi Selma İnan'ın güçlükle ayakta durdu. Ahmet Muhammet İnan'ın, babası Mustafa İnan ile birlikte reklam talebaları işi yaptığı, Zeynep İnan'ın ise Mimar Sinan Üniversitesi İç mimarlık bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ahmet Muhammet İnan yeni araba aldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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