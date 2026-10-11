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Bursa Orhangazi'de 76 yaşındaki adam, motorlu testereli kadından kaçarken düştü

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Bursa Orhangazi'de 76 yaşındaki adam, motorlu testereli kadından kaçarken düştü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 76 yaşındaki adam, odun kesen kadının çalışan motorlu testereyle üzerine yürümesi üzerine panikleyip kaçarken düştü. Şüphelilerin yardım etmeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, ailenin şikayeti üzerine jandarma inceleme başlattı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sokakta yürürken bir kadının çalışan motorlu testereyle üzerine yürüdüğü 76 yaşındaki adam panikle kaçmaya çalışırken düştü. Yaşlı adama yardım etmeyen şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine jandarma inceleme başlattı.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 76 yaşındaki adam, yol kenarında odun kesen iki kişiyi gördü. Bu sırada odun kesen kişilerden biri olan kadın, iddiaya göre elindeki çalışan motorlu testereyle aniden yaşlı adamın üzerine doğru koştu. Motorlu testereyi görünce büyük panik yaşayan yaşlı adam kaçmaya başladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından yaşlı adamın ailesi, jandarma karakoluna giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kadının elindeki çalışan motorlu testereyle yaşlı adama doğru koştuğu, panikleyen adamın kaçmaya çalışırken yere düştüğü ve şüphelilerin yardım etmeden beklediği anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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