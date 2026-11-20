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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde camiden para ve imamın cep telefonunu çalan şüpheli, kendi telefonunu camide unuttu.

Sabah namazı için Gazi Orhanbey Camisi'ne gelen imam, odasının dağıtıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazının parçalandığını, şüphelinin camiye ait 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çaldığını tespit etti.

İmam odasındaki incelemede, cami görevlilerine ait olmayan, hırsıza ait olduğu tahmin edilen cep telefonu bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA