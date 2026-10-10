Bursa Orhangazi'de 30 güneş paneli çalındı, değeri 500 bin lira

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir villanın bahçesindeki 30 güneş paneli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Panellerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde iddiaya göre duvara merdiven dayayarak bir villanın bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bahçedeki toplam 30 güneş panelini alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden villa sahipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, villanın bahçesinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, güneş panellerini çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Panellerin piyasa değerinin ise yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı