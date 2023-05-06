Oktay Kaynarca Haberleri - Oktay Kaynarca Kimdir - Haberler

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Oktay Kaynarca Haberleri

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Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca Biyografisi

Doğum YeriMalatya / Türkiye
Doğum Tarihi27.01.1965 / 1.01.1900

Oktay Kaynarca Kimdir ?

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965, Malatya), Türk oyuncudur. Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda o
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Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! 3 başarılı oyuncu birden diziden ayrılıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! 3 başarılı oyuncu birden diziden ayrılıyor

Oktay Kaynarca - 06.05.2023
Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı

Oktay Kaynarca, senaryo için dublör kullanmadan 30 metreden atladı

Oktay Kaynarca - 28.04.2023
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıldönümünde yine unutulmadı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıldönümünde yine unutulmadı

Oktay Kaynarca - 08.04.2023
Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir öldü mü, diziden mi çıkacak? BBCS Cezayir 'Oktay Kaynarca' diziden ayrılacak mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir öldü mü, diziden mi çıkacak? BBCS Cezayir "Oktay Kaynarca" diziden ayrılacak mı?

Oktay Kaynarca - 07.03.2023
Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı? Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu?

Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı? Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu?

Oktay Kaynarca - 07.03.2023
Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: Ders çıkarmak zorundayız, memleketin sarılacak çok yarası var

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: Ders çıkarmak zorundayız, memleketin sarılacak çok yarası var

Oktay Kaynarca - 24.02.2023
Adına sahte hesap açılıp para toplandığını gören Oktay Kaynarca ateş püskürdü: Şerefsiz

Adına sahte hesap açılıp para toplandığını gören Oktay Kaynarca ateş püskürdü: Şerefsiz

Oktay Kaynarca - 22.02.2023
Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında var mı, yok mu, neden yok? Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu 15 Şubat ortak yayına gelecek mi?

Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında var mı, yok mu, neden yok? Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu 15 Şubat ortak yayına gelecek mi?

Oktay Kaynarca - 15.02.2023
Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

Oktay Kaynarca - 05.02.2023
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! Oktay Kaynarca'nın başarısı ağızları açık bıraktı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! Oktay Kaynarca'nın başarısı ağızları açık bıraktı

Oktay Kaynarca - 01.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca hayatı ve biyografisi

Oktay Kaynarca - 29.12.2022
Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi? Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor?

Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi? Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor?

Oktay Kaynarca - 15.11.2022
Yasak Elma'da Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesi! Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi: Biz eğlendik

Yasak Elma'da Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesi! Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi: Biz eğlendik

Oktay Kaynarca - 01.11.2022
Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer! Usta oyuncu, Oktay Kaynarca'nın gücünü artıracak

Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer! Usta oyuncu, Oktay Kaynarca'nın gücünü artıracak

Oktay Kaynarca - 27.10.2022
Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca evli mi, çocuğu var mı? Oktay Kaynarca kaç yaşında?

Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca evli mi, çocuğu var mı? Oktay Kaynarca kaç yaşında?

Oktay Kaynarca - 07.03.2023
Cezayir Türk kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli? Oktay Kaynarca film ve dizileri?

Cezayir Türk kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli? Oktay Kaynarca film ve dizileri?

Oktay Kaynarca - 04.10.2022
Oktay Kaynarca'dan Anlamlı Bağış

Oktay Kaynarca'dan Anlamlı Bağış

Oktay Kaynarca - 30.09.2022
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm izleme linki! Ben Bu Cihana Sığmazam izle Atv!

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm izleme linki! Ben Bu Cihana Sığmazam izle Atv!

Oktay Kaynarca - 21.09.2022
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Setine Sürpriz Ziyaret

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Setine Sürpriz Ziyaret

Oktay Kaynarca - 14.09.2022
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Tanıtım | Çok yakında atv'de!

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Tanıtım | Çok yakında atv'de!

Oktay Kaynarca - 25.08.2022
İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

Oktay Kaynarca - 19.08.2022
Oktay Kaynarca'dan Özgü Namal Açıklaması

Oktay Kaynarca'dan Özgü Namal Açıklaması

Oktay Kaynarca - 16.08.2022
Zor Günleri Geride Bırakan Özgü Namal Değişimiyle Şok Etti

Zor Günleri Geride Bırakan Özgü Namal Değişimiyle Şok Etti

Oktay Kaynarca - 14.08.2022
Eşinin ölümüyle yıkılan Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Beyazları artsa da artık yüzü gülüyor

Eşinin ölümüyle yıkılan Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Beyazları artsa da artık yüzü gülüyor

Oktay Kaynarca - 14.08.2022
Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi

Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi

Oktay Kaynarca - 07.07.2022
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi

Oktay Kaynarca - 01.07.2022
Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu

Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu

Oktay Kaynarca - 17.06.2022
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

Oktay Kaynarca - 13.06.2022
Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!

Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine Flaş Transfer!

Oktay Kaynarca - 10.06.2022
Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu

Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu

Oktay Kaynarca - 20.05.2022
Oktay Kaynarca yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alacak

Oktay Kaynarca yeni sezonda "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde rol alacak

Oktay Kaynarca - 14.05.2022
Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, dizileri neler? 9 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir?

Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, dizileri neler? 9 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir?

Oktay Kaynarca - 09.04.2022
Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisindeki efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında andı

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisindeki efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında andı

Oktay Kaynarca - 08.04.2022
Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjde: Yeni bir projem var

Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjde: Yeni bir projem var

Oktay Kaynarca - 15.01.2022
Azerbaycanlı gazilerden EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun

Azerbaycanlı gazilerden EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun

Oktay Kaynarca - 09.01.2022
Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ATV'den milyonluk dava

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ATV'den milyonluk dava

Oktay Kaynarca - 07.01.2022
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni adıyla ekranlara dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni adıyla ekranlara dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil

Oktay Kaynarca - 04.01.2022
Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak bir dizide oynayacak

Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak bir dizide oynayacak

Oktay Kaynarca - 22.12.2021
Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu! Böyle açıkladı

Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu! Böyle açıkladı

Oktay Kaynarca - 17.12.2021
Oktay Kaynarca kendi markasını oluşturdu

Oktay Kaynarca kendi markasını oluşturdu

Oktay Kaynarca - 16.12.2021
Kiğılı'dan yeni marka 'Oktay Kaynarca designed by Kiğılı'

Kiğılı'dan yeni marka "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı"

Oktay Kaynarca - 16.12.2021
Oktay Kaynarca kendi markasını oluşturdu

Oktay Kaynarca kendi markasını oluşturdu

Oktay Kaynarca - 16.12.2021
EDHO neden bitti? EDHO bitti mi, final mi yaptı ATV'de neden yayınlanmıyor? EDHO ne zaman başlayacak? Dizi hakkında resmi açıklama geldi miı?

EDHO neden bitti? EDHO bitti mi, final mi yaptı ATV'de neden yayınlanmıyor? EDHO ne zaman başlayacak? Dizi hakkında resmi açıklama geldi miı?

Oktay Kaynarca - 01.04.2022
Oktay Kaynarca'dan flaş 'Süleyman Çakır' açıklaması!

Oktay Kaynarca'dan flaş 'Süleyman Çakır' açıklaması!

Oktay Kaynarca - 01.12.2021
Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ı yeniden mi canlandıracak?

Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ı yeniden mi canlandıracak?

Oktay Kaynarca - 01.12.2021
Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: 'Şikayetçiyim'

Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: "Şikayetçiyim"

Oktay Kaynarca - 27.11.2021
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