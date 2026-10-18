Milyoner yeni sunucusu kim, Kim Milyoner Olmak İster’i kim sunuyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyoner yeni sunucusu kim sorusu, ATV’nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yaşanan sunucu değişikliğinin ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konu haline geldi. 2024 yılından bu yana programı sunan Oktay Kaynarca’nın ayrılmasıyla boşalan koltuğa, televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri oturdu. Yarışmanın yeni sunucusu, uzun yıllardır ATV Ana Haber Bülteni’ni sunan Cem Öğretir oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster’de yeni dönemde neler değişti? İşte merak
Kim Milyoner Olmak İster’i kim sunuyor sorusunun yanıtı netleşti. Haber spikeri Cem Öğretir, kariyerinde ilk kez bir yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Yeni sezonda büyük ödül 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilirken, yarışmanın soru sayısı ve baraj noktalarında da değişikliğe gidildi. Kim Milyoner Olmak İster’i daha önce kimler sundu? Tüm detaylar haberimizde…
MİLYONER YENİ SUNUCUSU KİM?
Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. 2009 yılından bu yana ATV Ana Haber Bülteni’ni sunan deneyimli gazeteci, yeni sezonda yarışmanın sunuculuk koltuğuna oturdu. Öğretir, böylece haber ekranlarının ardından bir bilgi yarışmasıyla izleyici karşısına çıkıyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İ KİM SUNUYOR?
Yarışmayı yeni sezonda Cem Öğretir sunuyor. 2024 yılından bu yana programı sunan Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldı. Kaynarca’nın ayrılmasının ardından ATV, sunuculuk görevi için kanalın ana haber sunucusunu tercih etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İ DAHA ÖNCE KİMLER SUNDU?
Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye’de farklı dönemlerde tanınmış isimler tarafından sunuldu. Yarışmanın sunucuları arasında Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca yer aldı. Cem Öğretir, bu listeye eklenen son isim oldu.
BÜYÜK ÖDÜL KAÇ TL?
Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezonunda büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlendi. Daha önce 5 milyon TL olan büyük ödülün iki katına çıkarılması, yeni dönemin en dikkat çeken değişiklikleri arasında yer alıyor.
YARIŞMADA NELER DEĞİŞTİ?
Yeni sezonda yarışmanın formatında da düzenlemeler yapıldı. Soru sayısının 15’e çıkarıldığı ve baraj noktalarının yeniden belirlendiği belirtiliyor. Yarışmacılar, giderek zorlaşan soruları yanıtlayarak 10 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmaya çalışacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?
Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yayın günü ve saatine ilişkin güncel bilgiler, ATV’nin yayın akışı ve resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.