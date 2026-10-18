Milyoner yeni sunucusu kim, Kim Milyoner Olmak İster’i kim sunuyor?

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Kim Milyoner Olmak İster’i kim sunuyor sorusunun yanıtı netleşti. Haber spikeri Cem Öğretir, kariyerinde ilk kez bir yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Yeni sezonda büyük ödül 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilirken, yarışmanın soru sayısı ve baraj noktalarında da değişikliğe gidildi. Kim Milyoner Olmak İster’i daha önce kimler sundu? Tüm detaylar haberimizde…

MİLYONER YENİ SUNUCUSU KİM?

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. 2009 yılından bu yana ATV Ana Haber Bülteni’ni sunan deneyimli gazeteci, yeni sezonda yarışmanın sunuculuk koltuğuna oturdu. Öğretir, böylece haber ekranlarının ardından bir bilgi yarışmasıyla izleyici karşısına çıkıyor.