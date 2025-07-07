İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu

İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
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İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, İstanbul trafiğinde saatler kaybetmemek için ulaşım tercihini değiştirdi. 60 yaşındaki oyuncu, trafikten kurtulmak amacıyla motosiklet kullanmaya başladığını gösteren görüntülerle gündeme geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu yapan Oktay Kaynarca, ulaşım tercihiyle dikkat çekti.

İSTANBUL TRAFİĞİNDEN KAÇIŞ

60 yaşındaki oyuncu, İstanbul trafiğinde vakit kaybetmemek için motosiklet kullanmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde motosiklet üzerinde görüntülenen Kaynarca'nın bu tercihi, hem şaşırttı hem de takdir topladı. Daha önce lüks araçlarıyla bilinen oyuncunun bu değişikliği, yoğun trafikten bunalan birçok kişiye örnek oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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