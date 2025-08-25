Oktay Kaynarca'dan ilginç paylaşım! Vadideki meşhur repliğini yazdı

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KAYNARCA'DAN VADİDEKİ MEŞHUR REPLİĞİYLE PAYLAŞIM

Özellikle Süleyman Çakır karakteriyle hafızalarda yer edinen Kaynarca, yürüdüğü anları paylaştı. Kaynarca, Kurtlat Vadisi dizisindeki "Çok üstüme geliyorlar. Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak." repliğinin geçtiği sahneyi de videoya edit yaptı.

Kaynarca'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları pek anlam veremedi.