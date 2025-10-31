Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen *"Kim Milyoner Olmak İster"*de yarışmacı, 1 milyon TL'lik soruya kadar ulaşarak büyük heyecan yarattı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk başkanını soran final sorusunda emin olamayan yarışmacı, 500 bin TL ödülle çekilme kararı aldı. Final sorusunun doğru yanıtı ise Ziya Songülen olarak açıklandı.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı Ziya Songülen'dir.
  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı 500 bin TL ödülle ayrılmıştır.
  • Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki Fenerbahçe sorusuna doğru cevap vermek yerine çekilmiştir.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Perşembe ve Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde bir yarışmacının 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaşması, programa damga vurdu.

1 MİLYONLUK SORU FENERBAHÇE ÜZERİNEYDİ

Yarışmacının karşısına çıkan final sorusu, spor tarihine dair bilgi gerektiriyordu: "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" Şıklarda Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı. Ancak yarışmacı, "Bu konu benim alanımın dışında, riske giremeyeceğim bir soru." diyerek doğru cevabı tahmin etmek yerine çekilme kararı aldı.

YARIŞMACI 500 BİN TL İLE AYRILDI

Risk almamayı tercih eden yarışmacı, 500 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı. Stüdyodaki seyirciler, bu kararı büyük alkışlarla karşıladı. Yarışmacı ise duygularını, "Bu noktaya kadar gelmek bile benim için büyük bir mutluluk." sözleriyle dile getirdi.

Programda merakla beklenen sorunun doğru yanıtı ise C şıkkı: Ziya Songülen oldu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Ben olsam : D şıkkını söylemişim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Fenerbahce 1907 yilinda kuruldu. Yani Osmanli zamani. Sukru Saracoglu basbakandi. Yani cumhuriyet donemi. Zeki Riza Sporel futbolcuydu. Babamdan duyardim. Babam biliyorsa Osmanli donemi olamazdi. Faruk Ilgaz baskandi. Onu biliyorum. Bir tek Ziya Songulen kaliyor. Herhalde budur diye C şıkkını soylerdim yarismis olsaydim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
