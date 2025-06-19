Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının başarılı sunucusu ve Türk televizyonlarının usta oyuncularından Oktay Kaynarca, özel yaşamına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Katıldığı bir programda evlilik ve baba olma konusundaki düşüncelerini paylaşan Kaynarca, pişmanlıklarını da açık yüreklilikle dile getirdi.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 5,6 TANE ÇOCUK YAPARDIM"

Kaynarca, açıklamasında evlenip çocuk sahibi olmanın zamanında yapılması gereken bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi, "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım."

Kariyerinin en parlak dönemlerinde özel hayatını ikinci planda tutan Kaynarca'nın, baba olma isteğini hâlâ içinde taşıdığı görülüyor. 60 yaşında olan oyuncunun açıklamaları, sanat camiasında geç yaşta ebeveyn olan diğer isimleri de akıllara getirdi.