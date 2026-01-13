Haberler

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı?

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Soruşturma kapsamında ünlü isimler de gündeme geldi.

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya da gözaltına alındı. Kaynarca'nın gözaltına alınma gerekçesi ise soruşturma kapsamında ele alınan uyuşturucu iddialarıyla bağlantılı olarak ifade edildi.

OKTAY KAYNARCA GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü isimlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltında bulunan Oktay Kaynarca, yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik. Uyuşturucu ile mücadeleye destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINDAKİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Operasyon sonrası gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, ekip aracından inerken basın mensupları tarafından görüntülendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı