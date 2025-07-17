Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı?

Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı 'en uzun uyanık kalma' rekorunun son kaydı?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" r

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür?

GUİNESS DÜNYA REKORLARININ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLDUĞU İÇİN 1997'DE KAYDINI SİLDİĞİ TUTMAYI BIRAKTIĞI "EN UZUN UYANIK KALMA" REKORUNUN SON KAYDI YAKLAŞIK KAÇ GÜNDÜR?

A: 4

B: 9

C:14

D: 19

Cevap : D

Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı 'en uzun uyanık kalma' rekorunun son kaydı yRekor sahibi

Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı 'en uzun uyanık kalma' rekorunun son kaydı ywww.guinnessworldrecords.com

YARIŞMACIHAKKINDA

Mehmet Sıddık Yıldırım 22 yaşında, Diyarbakır'da doğmuş ve Tunceli'de yaşıyor. Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Mehmet Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı 'en uzun uyanık kalma' rekorunun son kaydı y

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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