Güncelleme:
Yarışmacının cevabı Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Bu kadar kolay olabilir mi?
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Fadime Üngören, 300 bin TL'lik soruda yanlış cevap vererek elendi. "İspanya" cevabını veren yarışmacı, doğru yanıtın "Hollanda" çıkmasıyla 50 bin TL ödül alarak yarışmadan ayrıldı. Oktay Kaynarca da sorunun ardından yarışmacıya dönerek "Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" dedi.

ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı Fadime Üngören performansıyla dikkat çekti.

Baraj sorularını başarıyla geçen Üngören, büyük ödüle giden yolda 300 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi. Kritik soruda yarışmacıya, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde 'İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum' ifadesi geçer?" sorusu yöneltildi. Fadime Üngören, cevabını "İspanya" olarak verdi. Ancak doğru yanıt "Hollanda" çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

KAYNARCA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Sunucu Oktay Kaynarca, sorunun ardından yarışmacıya dönerek "Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" sözleriyle dikkat çekti. Yanlış cevap nedeniyle büyük ödül yolunda elenen yarışmacı, 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
