Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Oktay Kaynarca: "Fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz"

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca "Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Oyuncu Oktay Kaynarca adliyedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Kaynarca ifadesinde "İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Ben sormuş olduğunuz Günyüzü Konaklarındaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca'nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.