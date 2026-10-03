Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

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Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze"si olarak hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, yeni projesi öncesinde imajını da değiştirdi.

UZUN ARADAN SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

Bir dönemin sevilen yapımlarından Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Barbie Gamze" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İpek Erdem, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Erdem, bu dönemde Fransa'da oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncunun ekranlara dönüş projesi ise "Hamal" dizisi oldu.

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN'LE AYNI KADRODA

İpek Erdem, başrollerini Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in paylaşacağı "Hamal" dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Uzun süredir televizyon projelerinde görünmeyen Erdem'in yeni yapımla izleyici karşısına çıkacak olması, "Barbie Gamze" karakterini hatırlayanlar açısından da dikkat çekici bir dönüş olacak.

SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

İpek Erdem'in dönüşü yalnızca yeni projesiyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçerek imajını değiştirdi. Yeni görünümüne alışma sürecinde olduğunu anlatan Erdem, değişikliğin kendisi için de oldukça yeni olduğunu söyledi. İpek Erdem, "Daha alışamadım. Bugün sokakta gezerken kendimi hala sarışın zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com