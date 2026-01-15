Haberler

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılacak mı, atık Milyoner'i sunmayacak mı?

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. Kaynarca'nın uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster" programındaki geleceğinin belirsizliğe girdiği ve bu durumun televizyon dünyasında yankı uyandırdığı öne sürülüyor.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmanın ardından, Oktay Kaynarca'nın yarışma programındaki görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun "Kim Milyoner Olmak İster"den ayrılabileceği, hatta programı artık sunmayabileceği yönündeki iddialar izleyiciler arasında büyük soru işaretleri oluşturdu.

ATV'DEKİ GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarındaki durumu da gündemin üst sıralarına taşındı. Uzun süredir "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını sunan Kaynarca'nın kanal ile yol ayrımına gidebileceği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Kanal yönetiminin programla ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

ADLİ TIP'TA İŞLEMLER YAPILDI, HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada şüphelilerden kan, saç ve idrar örnekleri alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından isimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi ve devamında Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, DÖRT KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik sorguları sonrasında dosyada yer alan iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın ev hapsi talebinin kabul edilmediği, bunun yerine yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Oktay Kaynarca ifadesinde kendisine yöneltilen bazı iddiaları kesin bir dille reddetti. Kaynarca'nın, Rabia Karaca tarafından öne sürülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran beyanları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

TUTUKLU ŞÜPHELİNİN DİKKAT ÇEKEN İFADESİ

Operasyon kapsamında tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesinde çarpıcı detaylara yer verdiği belirtildi. Karaca, bazı adreslerde uyuşturucu kullanımı ve farklı iddialara tanıklık ettiğini, lüks yaşam sürdüğünü ve çeşitli kişilerle olan ilişkilerine dair anlatımlarda bulundu. İfadesinde, Oktay Kaynarca'nın da bazı isimlerle yakın arkadaş olduğu yönünde iddialar öne sürdüğü kaydedildi.

KAYNARCA'NIN ATV'DEKİ AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Tüm bu gelişmeler sonrası gözler yeniden ATV yönetimine çevrildi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının geleceği ve ünlü oyuncunun programla yoluna devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Osman DEMİR
