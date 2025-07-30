Oktay Kaynarca'nın evlilik hayatı yıllar içinde birçok kez medyada yer aldı. Dizi ve sinema projelerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren oyuncunun özel yaşamı da takipçileri tarafından yakından izleniyor. "Oktay Kaynarca evli mi?" sorusu, Google'da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Oktay Kaynarca evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylar...

OKTAY KAYNARCA EVLİ Mİ?

Oktay Kaynarca, ilk evliliğini ünlü oyuncu Özgü Namal ile yaptı. 2002 yılında başlayan bu evlilik, 2008 yılında sona erdi. İkilinin birlikteliği uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Kaynarca, ikinci evliliğini 2012 yılında Melek Angun ile gerçekleştirdi. Ancak bu evlilik kısa sürdü ve 2013 yılında resmi olarak boşandılar.

OKTAY KAYNARCA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

İki evliliğinden de çocuğu bulunmayan oyuncu, daha sonra herhangi bir evlilik yapmadı. Zaman zaman adı magazin basınında aşk iddialarıyla anılsa da, Oktay Kaynarca'nın şu anda resmi bir ilişkisi veya evliliği bulunmamaktadır.