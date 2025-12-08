Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Saatlere olan derin ilgisiyle bilinen Oktay Kaynarca, bu kez oyunculuğuyla değil, yaptığı yeni yatırımla gündeme geldi.

YENİ DİZİ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeni yılda ekranlarda olması beklenen "Kafkas" isimli dizi ile setlere yeniden dönmeye hazırlanan ve Kim Milyoner Olmak İster ile sık sık adından söz ettiren usta oyuncu, Nişantaşı'ndaki bir sanat galerisini ziyaret edince merak konusu oldu.

KOLEKSİYONA YENİ PARÇALAR ARIYOR

Kaynarca'nın koleksiyonuna özel parçalar eklemek için galeride incelemeler yaptığı belirtilirken, bu hamlesi sosyal medyada büyük ilgi topladı.