Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi "Kim Milyoner Olmak İster?" kazancıyla konuşuluyor

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS çıkışında babasının çiçekle karşıladığı görüntülerle gündeme gelen Çimen Gülen, bu sefer de 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 100 bin TL kazanarak gündeme geldi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada genç yarışmacı, sakinliği ve bilgili yanıtlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçeklerle karşıladığı anlarla Türkiye'nin takdirini toplayan Çimen Gülen, başarı yolculuğunu sürdürüyor. Genç yaşına rağmen azmi, duruşu ve kararlılığıyla dikkat çeken Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Oktay Kaynarca'nın sunduğu bilgi yarışmasında sergilediği bilgi birikimi, özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerden tam not alan Gülen, yarışma boyunca yaşattığı duygusal anlarla da ekran başındakileri etkiledi.

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Program sonunda Çimen Gülen'i tebrik eden Kaynarca, başarının ardındaki en önemli destekçilerden biri olarak gösterdiği babasına da teşekkür ederek baba-kız arasındaki güçlü bağı vurguladı.

Azmi ve kararlılığıyla kısa sürede Türkiye'nin dikkatini çeken genç isim, hem sosyal medyada hem de izleyiciler arasında ilham verici bir hikâye olarak öne çıkıyor.

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi, anonsla yardım çağrısı yapılıyor

Korkulan oldu! Belediye hoparlöründen yardım çağrısı yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava

Sevgililerin canice öldürülüp nehre atıldığı vahşette yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.