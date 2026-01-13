Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' kararı verildi. Diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın ise savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
