O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in 1185. bölümünde yarışmacı koltuğuna bu kez O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda adından sıkça söz ettiren seslendirme sanatçısı Rümeysa Funda Kayacık oturdu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca ile keyifli bir sohbetin ardından büyük bir heyecanla yarışmaya başlayan Kayacık, ilk iki soruyu başarıyla geçti.

Ancak üçüncü soruda işler tersine döndü. Soruda, "Yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölgesine verilen isim olan 'kara' ve 'siyah' kelimeleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?" şeklinde bir ifade yer aldı. "Kara" kelimesinin hem renk hem de toprak anlamında kullanılmasından yola çıkan Kayacık, doğru cevabın "eş anlamlı" olduğunu düşündü. Ancak sorunun doğru yanıtı "sesteş (eş sesli)" idi.

"NE YAPTIN FUNDA?"

Cevabın açıklanmasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Funda Kayacık, "Patladım mı? Patladım!" diyerek hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldürdü. Oktay Kaynarca ise "Ne yaptın Funda?" diyerek yarışmacının heyecanına ortak oldu. Kayacık da gülümseyerek, "Gerçekten burada insan patlıyor ya!" ifadeleriyle yarışmadan eğlenceli bir şekilde ayrıldı.