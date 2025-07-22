Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oktay Kaynarca, telefonuna gelen sahte hukuk mesajıyla çileden çıktı. Dolandırıcılara "Lan oğlum, sizi kim neyle büyüttü? Bu kadar yapılacak iş varken neden dolandırıcılık?" diyerek tepki gösteren oyuncu, "Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar, size ihtiyaç yok" sözleriyle isyan etti. Mesajı sosyal medyada ifşa eden Kaynarca, "Aman dikkat. Bu bir suç ihbarıdır" notuyla takipçilerini uyardı

Oyunculuğu kadar dobra tavırlarıyla da bilinen Oktay Kaynarca, bu kez bir diziyle ya da projeyle değil; cep telefonuna gelen bir mesajla gündeme geldi. ATV ekranlarında "Kim Milyoner Olmak İster" programını sunan Kaynarca, dolandırıcılardan aldığı mesaj sonrası sosyal medyada adeta ateş püskürdü.

Kendisini bir hukuk bürosu gibi tanıtan bir numaradan gelen mesajda, hakkında ceza davası olduğu ve mağduriyet yaşamaması için irtibata geçmesi gerektiği öne sürüldü.

SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sahte mesajı gören Kaynarca, kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. "Bu kadar yapılacak işin içinde, neden dolandırıcılık?" diye soran deneyimli oyuncu, dolandırıcılara seslenerek şu sözleri sarf etti, "Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar, size ihtiyaç yok!"

Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Bu ifadeleriyle hem tepkisini hem de ironiyle dolu eleştirisini dile getiren Kaynarca, sahte mesajı da Instagram hesabından ifşa etti. Takipçilerine seslenen oyuncu, paylaşımında "Aman dikkat. Bu bir suç ihbarıdır." notuna yer vererek, benzer mesajlara karşı herkesin tetikte olması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kulisleri hareketlendiren ziyaret
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Milyonların beklediği haber geldi! İşte hesaplara yatacağı tarih
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı

Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Cezaevinde kendini astı, korkudan gizlice defnedildi
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi

Açtı ağzını yumdu gözünü: 2 yıllık paramı verin ancak öyle giderim
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Kimse benden çalamaz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

yeni trend HGS borcunuz var avukat ile veya hukuk bürosu ile gorusun icra işlemleri başlamadan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran olay! Mesajı ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.