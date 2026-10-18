Milyoner yeni formatı ne, kaç soru var, baraj sorusu hangi soru, barak değişti mi?

Yeni formatta Kim Milyoner Olmak İster'de toplam 15 soru bulunuyor. Önceki dönemde yarışmacıların büyük ödüle ulaşabilmesi için 13 soruyu doğru yanıtlaması yeterliydi. Yeni sezonda ise 10 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için 15 sorunun tamamının doğru cevaplanması gerekiyor.

Yeni formatta ilk baraj noktası 5. soru oldu. Yarışmacılar 5. soruyu doğru yanıtladıklarında 20 bin TL'yi garantiye alıyor. Basına yansıyan yeni para ağacına göre yarışmada toplam üç baraj noktası bulunuyor. İlk baraj 5. soruda 20 bin TL, ikinci baraj 7. soruda 50 bin TL, üçüncü baraj ise 10. soruda 300 bin TL olarak belirlendi.

MİLYONER'DE BARAJ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet. Önceki formatta yarışmacılara garanti kazanç sağlayan ilk baraj noktası 7. soruda ve 50 bin TL'ydi. Yeni sezonda bu baraj 5. soruya çekildi ve tutarı 20 bin TL olarak güncellendi. Böylece yarışmacılar, daha erken bir aşamada ilk garanti ödüle ulaşabilecek.

MİLYONER YENİ PARA AĞACI

Yeni para ağacına göre yarışmada birinci soru 2 bin TL, ikinci soru 5 bin TL, üçüncü soru 7 bin 500 TL ve dördüncü soru 10 bin TL değerinde. Beşinci soruda 20 bin TL'lik ilk baraj, yedinci soruda 50 bin TL'lik ikinci baraj, onuncu soruda ise 300 bin TL'lik üçüncü baraj bulunuyor. On birinci soru 500 bin TL, on ikinci soru 1 milyon TL, on üçüncü soru 2 milyon TL ve on dördüncü soru 4 milyon TL değerinde olacak. On beşinci ve son soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı ise 10 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda 10 milyon TL'ye yükseltildi. Yeni tutar, yarışmanın tanıtımında Türkiye'de verilecek en büyük para ödülü olarak duyuruldu.

YENİ SUNUCU CEM ÖĞRETİR

Yarışmanın yeni döneminde sunuculuk görevini Cem Öğretir üstlendi. 2009 yılından bu yana ATV Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli gazeteci, koltuğu 2024'ten bu yana programı sunan Oktay Kaynarca'dan devraldı. Basına yansıyan bilgilere göre Kaynarca, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldı.

MİLYONER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Ancak Cem Öğretir'in sunacağı ilk bölümün kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yarışmanın tanıtımında "Yakında atv'de" ifadesine yer verildi.