Milyoner yeni formatı ne, kaç soru var, baraj sorusu hangi soru, barak değişti mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyoner yeni formatı ne sorusu, ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon öncesi yapılan köklü değişikliklerin ardından izleyicilerin gündemine oturdu. Yarışmada büyük ödül 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilirken, soru sayısı ve baraj sistemi de baştan düzenlendi. Sunucu koltuğunda ise Oktay Kaynarca'nın yerini ATV Ana Haber'in tanınan yüzü Cem Öğretir aldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de artık kaç soru var? İşte yeni format ve para ağacı…
Milyoner'de baraj değişti mi sorusunun yanıtı "evet" oldu. Önceki formatta 7. soruda 50 bin TL olan ilk baraj noktası, yeni sezonda 5. soruya çekildi ve 20 bin TL olarak belirlendi. Toplam soru sayısının 13'ten 15'e çıkarılmasıyla birlikte para ağacı da yeniden şekillendi. Yarışmacılar 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için artık 15 sorunun tamamını doğru yanıtlamak zorunda. Baraj sorusu hangi soru, hangi soruda ne kadar ödül var? Tüm detaylar haberimizde…
MİLYONER YENİ FORMATI NE?
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda yarışmanın formatı önemli ölçüde değişti. Büyük ödül 10 milyon TL'ye çıkarılırken, yarışmacıların bu ödüle ulaşmak için yanıtlaması gereken soru sayısı da artırıldı. Para ağacı ve baraj noktaları yeniden düzenlenen yarışma, yeni sunucusu Cem Öğretir ile ATV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.
MİLYONER'DE KAÇ SORU VAR?
Yeni formatta Kim Milyoner Olmak İster'de toplam 15 soru bulunuyor. Önceki dönemde yarışmacıların büyük ödüle ulaşabilmesi için 13 soruyu doğru yanıtlaması yeterliydi. Yeni sezonda ise 10 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için 15 sorunun tamamının doğru cevaplanması gerekiyor.
BARAJ SORUSU HANGİ SORU?
Yeni formatta ilk baraj noktası 5. soru oldu. Yarışmacılar 5. soruyu doğru yanıtladıklarında 20 bin TL'yi garantiye alıyor. Basına yansıyan yeni para ağacına göre yarışmada toplam üç baraj noktası bulunuyor. İlk baraj 5. soruda 20 bin TL, ikinci baraj 7. soruda 50 bin TL, üçüncü baraj ise 10. soruda 300 bin TL olarak belirlendi.
MİLYONER'DE BARAJ DEĞİŞTİ Mİ?
Evet. Önceki formatta yarışmacılara garanti kazanç sağlayan ilk baraj noktası 7. soruda ve 50 bin TL'ydi. Yeni sezonda bu baraj 5. soruya çekildi ve tutarı 20 bin TL olarak güncellendi. Böylece yarışmacılar, daha erken bir aşamada ilk garanti ödüle ulaşabilecek.
MİLYONER YENİ PARA AĞACI
Yeni para ağacına göre yarışmada birinci soru 2 bin TL, ikinci soru 5 bin TL, üçüncü soru 7 bin 500 TL ve dördüncü soru 10 bin TL değerinde. Beşinci soruda 20 bin TL'lik ilk baraj, yedinci soruda 50 bin TL'lik ikinci baraj, onuncu soruda ise 300 bin TL'lik üçüncü baraj bulunuyor. On birinci soru 500 bin TL, on ikinci soru 1 milyon TL, on üçüncü soru 2 milyon TL ve on dördüncü soru 4 milyon TL değerinde olacak. On beşinci ve son soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı ise 10 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.
BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL OLDU
Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda 10 milyon TL'ye yükseltildi. Yeni tutar, yarışmanın tanıtımında Türkiye'de verilecek en büyük para ödülü olarak duyuruldu.
YENİ SUNUCU CEM ÖĞRETİR
Yarışmanın yeni döneminde sunuculuk görevini Cem Öğretir üstlendi. 2009 yılından bu yana ATV Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli gazeteci, koltuğu 2024'ten bu yana programı sunan Oktay Kaynarca'dan devraldı. Basına yansıyan bilgilere göre Kaynarca, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldı.
MİLYONER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ATV, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Ancak Cem Öğretir'in sunacağı ilk bölümün kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yarışmanın tanıtımında "Yakında atv'de" ifadesine yer verildi.
26 YILDIR EKRANDA
Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye'de ilk kez 7 Mart 2000'de "Kim 500 Milyar İster?" adıyla yayın hayatına başladı. İlk sunucusu Kenan Işık olan yarışma, Türk lirasından altı sıfırın atılmasının ardından "Kim 500 Bin İster?", daha sonra ise "Kim 1 Milyon İster?" adıyla ekranlara geldi. 2011'de ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?" adıyla yeniden izleyiciyle buluşan programı yıllar içinde Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca sundu.
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