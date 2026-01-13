Oktay Kaynarca gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Oktay Kaynarca'nın gözaltına alınıp alınmadığı ve bu süreçte neler yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Kaynarca gerçekten gözaltına mı alındı, bu soruşturmanın kapsamı ne? Ünlü oyuncunun geçmişi, kariyeri ve özel hayatına dair merak edilen detaylar neler? Ayrıntılar haberin devamında…

OKTAY KAYNARCA GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, 13 Ocak 2026 tarihinde oyuncu Oktay Kaynarca, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kaynarca, soruşturma kapsamında; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" gibi suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Aynı soruşturma kapsamında Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya da gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Çocukluğunun bir kısmı Berlin'de geçen Kaynarca, tiyatro ve dizi projelerinde geniş bir kariyere sahiptir.

OKTAY KAYNARCA KAÇ YAŞINDA?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 doğumlu olduğundan, 13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 60 yaşına yaklaşmaktadır.

OKTAY KAYNARCA NERELİ?

Malatya, Hekimhan doğumludur. Hekimhan'da ismine bir cadde de bulunmaktadır.

OKTAY KAYNARCA'NIN KARİYERİ