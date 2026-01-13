İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali S. ve Rabia K. tutuklanırken, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli adli kontrol şartı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ile diğer şüpheliler Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'nda, kan, saç ve idrar örnekleri alınmıştı. Şüpheliler daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ve Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle, Ali S. ve Rabia K., tutuklanma talebiyle diğer iki şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi. Neda Ş. ile Selen Ç., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ali S. ve Rabia K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL