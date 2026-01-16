Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu testi sonucu ne çıktı?

İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testlerine ait raporlar netleşti. Gözler şimdi testlerin sonucuna çevrildi.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU'NUN UYUŞTURUCU TESTİ TEMİZ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları netleşti. Yapılan incelemelerde her iki ismin de test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.

ÜÇ ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF SONUÇLANDI

Hazırlanan adli raporda, soruşturma kapsamında yer alan Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu testlerinde ise pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.

KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMA: ALNIM AÇIK BAŞIM DİK

Soruşturmanın ardından ilk günlerde "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullanan Oktay Kaynarca, test sonuçlarının açıklanması sonrası yeni bir açıklama yaptı. Kaynarca, hayatı boyunca haysiyet, onur, vicdan ve merhamet gibi değerleri ilke edindiğini vurgulayarak, hakkındaki suçlamaların raporla birlikte tamamen asılsız kaldığını belirtti.

Ünlü oyuncu, bu süreçte yurt içinden ve yurt dışından aldığı yoğun desteğin kendisi için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti. Ayrıca, devletin uyuşturucuyla mücadelesine olan desteğinin süreceğini de sözlerine ekledi.

KAYNARCA: UYUŞTURUCUYA HER ZAMAN KARŞI OLDUM

Kaynarca'nın savcılık ifadesinde, yasaklı maddelere kesin bir şekilde karşı olduğunu söylediği öğrenildi. Murat Gülibrahimoğlu ile arkadaş olduklarını kabul eden Kaynarca, tanıtım filmi için aldığı 100 bin doları proje hayata geçmeyince iade ettiğini, fuhuşa aracılık ettiği yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddetti.

MÜFTÜOĞLU: UYUŞTURUCU KULLANMADIM

Emel Müftüoğlu da ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını açıkça dile getirdi. Gülibrahimoğlu ile bazı sanıkları tanıdığını belirten Müftüoğlu, kendisine yöneltilen fuhuş ve para karşılığı aracılık iddialarını kabul etmediğini söyledi.

KUMAR İDDİALARINA KISMİ KABUL

Müftüoğlu, Riva'da bulunan bir mekânda oyun oynandığını kabul ederken, gizli kumar organizasyonu kurduğu ya da bu işten kazanç sağladığı yönündeki iddiaları reddetti. Tanıştırma karşılığında para almadığını, fuhuşa aracılık etmediğini ve telefon incelemelerinin gerçeği ortaya koyacağını ifade etti.