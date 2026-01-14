Haberler

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca, ifadesinde yasaklı maddelere karşı olduğunu belirtti ve bazı iddialara yanıt verdi.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında gözaltına ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan oyuncu Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Oktay Kaynarca savcılıkta verdiği ifadesinde, 'İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Sormuş olduğunuz Günyüzü Konakları'ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca'nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yeni havalimanı taraflarında Orta Doğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği, "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu