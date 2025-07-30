Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli?

Oktay Kaynarca kimdir? Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu hakkında en çok sorulan soruların başında "Oktay Kaynarca kaç yaşında?" ve "Oktay Kaynarca nereli?" geliyor. İşte sanatçının hayatı, yaşı ve memleketiyle ilgili tüm detaylar...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Ailesi aslen Malatya (baba) ve Elazığ (anne) kökenlidir. Çocukluk döneminin bir kısmını Almanya'da (Berlin) geçirmiştir.

Oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış ve kariyerine tiyatro sahnesiyle başlamıştır. İlk ekran deneyimini TRT'de yayınlanan dizilerde yaşamıştır.

Oktay Kaynarca'nın geniş kitlelerce tanınması, "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Süleyman Çakır karakteri ile olmuştur. Bu rol, onun televizyon tarihine adını yazdırmasını sağlamıştır.

Başarılı oyuncu, "Adanalı", "Ustura Kemal", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi birçok popüler yapımda başrol oynamıştır. Aynı zamanda yapımcılık, seslendirme ve şiirle de ilgilenmektedir.

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FİLMLER

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarkan - Yardımcı karakter

1994 Yengeç Sepeti - Yardımcı karakter

1995 Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı karakter

1999 Can Dostum Murat - Başrol

2000 Yarın Geç Olmayacak - Başrol / Yapımcı

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal - Yardımcı karakter

2002 Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit - Yardımcı karakter

2004 Kalbin Zamanı Akfar - Başrol

2007 Beynelmilel Binbaşı - Yardımcı karakter

Sıfır Dediğimde Oğuz - Başrol

Sis ve Gece Naci - Yardımcı karakter

2008 Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol / Yapımcı

Hoşçakal Güzin Özkan -Başrol

2011 Çanakkale Ruhu - Başrol

2019 Aman Reis Duymasın

TV DİZİSİ

1989 Gençler Ferhat - Başrol

1999 Köstebek Tolga Varel - Başrol / Yapımcı

Sopranos - Türkçe dublaj

2001 Yeditepe İstanbul Ferhan - Başrol

Tek Celse Özgür - Başrol

2002 Bayanlar Baylar Melih - Başrol

Lahmacun ve Pizza Cemşit - Başrol

2003 Esir Şehrin İnsanları Üsteğmen Mehmet Ali - Yardımcı karakter

2003–2004 Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır - Başrol

2004 Aşkımızda Ölüm Var Sinan - Başrol

Adı Aşk Olsun - Kendisi Yapımcı

2006 İlk Aşkım Murat Gürsoy - Başrol

2007 Geniş Zamanlar Başkan Tarık Sayar - Başrol

2007–2008 Kuzey Rüzgarı Poyraz Akdağ - Başrol

2008 Kardelen Levent - Başrol

Kırmızı Işık Sunucu - Yardımcı karakter

Sen Harikasın Kendisi - Konuk oyuncu

2008–2010 Adanalı Yavuz Dikkaya - Başrol

2010 Yahşi Cazibe Yavuz Dikkaya - Konuk görünüm (16. bölüm)

2009 Bahar Dalları Komiser - Yardımcı karakter

2011 Nuri Nuri - Başrol

2011–2012 Sakarya Fırat Şarküteri Mevlüt (Cehennem Binbaşı) - Yardımcı karakter

2012 Ustura Kemal Ustura Kemal - Başrol

2013 İnadına Yaşamak Emir Atasoylu - Başrol

2014 Kardeş Payı Şiir Okuyan Adam - Konuk oyuncu (22. bölüm)

2015–2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hızır Çakırbeyli Başrol

2022–2024 Ben Bu Cihana Sığmazam -Temur Turan / Cezayir Türk Başrol/Yapımcı/Senarist