Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli?
Hem oyunculuk kariyeri hem de karizmatik duruşuyla hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllardır Türk televizyonlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Oktay Kaynarca kimdir? Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu hakkında en çok sorulan soruların başında "Oktay Kaynarca kaç yaşında?" ve "Oktay Kaynarca nereli?" geliyor. İşte sanatçının hayatı, yaşı ve memleketiyle ilgili tüm detaylar...
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Ailesi aslen Malatya (baba) ve Elazığ (anne) kökenlidir. Çocukluk döneminin bir kısmını Almanya'da (Berlin) geçirmiştir.
Oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış ve kariyerine tiyatro sahnesiyle başlamıştır. İlk ekran deneyimini TRT'de yayınlanan dizilerde yaşamıştır.
Oktay Kaynarca'nın geniş kitlelerce tanınması, "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Süleyman Çakır karakteri ile olmuştur. Bu rol, onun televizyon tarihine adını yazdırmasını sağlamıştır.
Başarılı oyuncu, "Adanalı", "Ustura Kemal", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi birçok popüler yapımda başrol oynamıştır. Aynı zamanda yapımcılık, seslendirme ve şiirle de ilgilenmektedir.
FİLMLER
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarkan - Yardımcı karakter
1994 Yengeç Sepeti - Yardımcı karakter
1995 Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı karakter
1999 Can Dostum Murat - Başrol
2000 Yarın Geç Olmayacak - Başrol / Yapımcı
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal - Yardımcı karakter
2002 Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit - Yardımcı karakter
2004 Kalbin Zamanı Akfar - Başrol
2007 Beynelmilel Binbaşı - Yardımcı karakter
Sıfır Dediğimde Oğuz - Başrol
Sis ve Gece Naci - Yardımcı karakter
2008 Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol / Yapımcı
Hoşçakal Güzin Özkan -Başrol
2011 Çanakkale Ruhu - Başrol
2019 Aman Reis Duymasın
TV DİZİSİ
1989 Gençler Ferhat - Başrol
1999 Köstebek Tolga Varel - Başrol / Yapımcı
Sopranos - Türkçe dublaj
2001 Yeditepe İstanbul Ferhan - Başrol
Tek Celse Özgür - Başrol
2002 Bayanlar Baylar Melih - Başrol
Lahmacun ve Pizza Cemşit - Başrol
2003 Esir Şehrin İnsanları Üsteğmen Mehmet Ali - Yardımcı karakter
2003–2004 Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır - Başrol
2004 Aşkımızda Ölüm Var Sinan - Başrol
Adı Aşk Olsun - Kendisi Yapımcı
2006 İlk Aşkım Murat Gürsoy - Başrol
2007 Geniş Zamanlar Başkan Tarık Sayar - Başrol
2007–2008 Kuzey Rüzgarı Poyraz Akdağ - Başrol
2008 Kardelen Levent - Başrol
Kırmızı Işık Sunucu - Yardımcı karakter
Sen Harikasın Kendisi - Konuk oyuncu
2008–2010 Adanalı Yavuz Dikkaya - Başrol
2010 Yahşi Cazibe Yavuz Dikkaya - Konuk görünüm (16. bölüm)
2009 Bahar Dalları Komiser - Yardımcı karakter
2011 Nuri Nuri - Başrol
2011–2012 Sakarya Fırat Şarküteri Mevlüt (Cehennem Binbaşı) - Yardımcı karakter
2012 Ustura Kemal Ustura Kemal - Başrol
2013 İnadına Yaşamak Emir Atasoylu - Başrol
2014 Kardeş Payı Şiir Okuyan Adam - Konuk oyuncu (22. bölüm)
2015–2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hızır Çakırbeyli Başrol
2022–2024 Ben Bu Cihana Sığmazam -Temur Turan / Cezayir Türk Başrol/Yapımcı/Senarist