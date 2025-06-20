Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
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Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan kadın yarışmacı, "33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?" sorusuna 4 cevabını vererek yarışmadan elendi. Yarışmacının bu soruda elenmesi hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere "Yok artık" dedirtti.

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programına katılan kadın yarışmacı, basit bir matematik sorusunda verdiği pes dedirtti.

14 YERİNE 4 CEVABINI VERDİ

Programda yarışmacıya "33'ten 3 noksan olan sayı, 44'ten kaç noksandır?" sorusu yöneltildi. Doğru cevap 14 olması gerekirken, yarışmacı tereddüt etmeden 4 cevabını verdi. Bu cevapla yarışmacı elendi.

"YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Yarışmacının basit işlem gerektiren bu soruda elenmesi hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu anı paylaşarak "Yok artık!" yorumları yaptı. Bazı izleyiciler yarışmacının heyecanına dikkat çekerken, bazıları da sorunun fazlasıyla kolay olduğunu vurguladı.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Enes Görmez:

Bunlar da CHPli işte .....

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Haber YorumlarıSemih Arslan:

böyle malları nerden buluyorlar yarışmaya

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Haber YorumlarıMustafa Türk:

Z KUSAGİ İSTE NE BEKLİYORSUNUZKİ AMA İYİ ATATURKCUDUR BELKİDE

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