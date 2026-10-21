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Hamal dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

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Hamal dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
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Yeni televizyon sezonunun en çok merak edilen yapımlarından Hamal, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u aynı projede buluşturan dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte “Hamal dizisi ne zaman başlıyor?” ve “hangi kanalda yayınlanacak?” soruları sıkça araştırılmaya başlandı.

 

 

Hamal dizisi atv ekranlarında yayınlanacak. Ancak dizinin ilk bölüm tarihi, yayın günü ve saati henüz kanal tarafından resmi olarak açıklanmadı. İstanbul’un tarihi dokusuna yaslanan hikâyesiyle dikkat çeken yapımın çekimleri ise sürüyor. İşte Hamal dizisine dair bilinen tüm detaylar.

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hamal dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Daha önce dizinin ekim ayı içinde ekranlara gelmesinin planlandığı belirtilmişti; ancak atv ya da yapım ekibi tarafından şu ana kadar kesin bir ilk bölüm tarihi duyurulmadı. Dizinin başlangıç tarihi, kanalın yayın takvimine ilişkin resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hamal dizisi atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanal, oyuncuların okuma provasından ve çekimlerin başlangıcından görüntüler paylaşarak yapımı yeni sezon projeleri arasında duyurdu.

HAMAL DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizinin hangi akşam ekrana geleceği de henüz resmi olarak açıklanmadı. Televizyon kulislerinde Hamal’ın cuma akşamları yayınlanabileceği konuşulsa da bu bilgi kanal tarafından doğrulanmış değil.

HAMAL DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Dizinin oyuncuları, 8 Eylül’de İstanbul Çengelköy’de düzenlenen okuma provasında bir araya geldi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapım, 20 Eylül 2026’da sete çıktı. Çekimler İstanbul ve çevresinde gerçekleştiriliyor; mekânlar, kostümler ve sanat tasarımı için kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal, İstanbul’un Eminönü semtinde yük taşıyarak geçimini sağlayan Kemal’in, geride bıraktığı hayatla yeniden yüzleşmesini konu alıyor. İstanbul’un tarihi hanlarından modern plazalarına uzanan hikâye; suç, vicdan, kefaret, güç mücadelesi ve aşk temalarını bir araya getiriyor. Dizinin adı, hem Kemal’in mesleğine hem de karakterlerin geçmişten bugüne taşıdığı ağır yüke gönderme yapıyor. Proje, hazırlık sürecinin ilk döneminde “Kafkas” adıyla gündeme gelmiş, daha sonra adı Hamal olarak değiştirilmişti.

HAMAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk paylaşıyor. Oktay Kaynarca, hikâyenin merkezindeki Kemal karakterini canlandırırken, Fahriye Evcen Hayat’a, Caner Cindoruk ise Egemen’e hayat veriyor.

HAMAL DİZİSİNİN YAPIM EKİBİ

Hamal, KYN Yapım imzası taşıyor. Dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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