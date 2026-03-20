Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı Haber Videosunu İzle
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Kim Milyoner Olmak ister'e katılan yarışmacı, seslendirdiği şarkı ile hem ekran başındakilere hem de stüdyodakilere "Yok artık" dedirtti. Mimikleriyle yarışmacının performansını beğenmediğini açıkça gösteren Oktay Kaynarca da "Hayaller için mücadele etmek gerekir ama hayatın gerçeklerini de cebimizde tutmalıyız" diyerek nasihatte bulundu.

  • ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Manisalı lise öğrencisi Süleyman, rap performansı sergiledi.
  • Sunucu Oktay Kaynarca, Süleyman'a hayallerin peşinden gitmek için mücadele etmesi gerektiğini, ancak önce çalışıp hayatını kazanmasını tavsiye etti.
  • Süleyman'ın annesi Hayriye Hanım, oğlunun küçük yaştan beri rap müzikle ilgilendiğini ve hayallerinin peşinden gidecekse bedelini kendisinin ödeyeceğini söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında Manisalı lise öğrencisi Süleyman, stüdyoda seslendirdiği rap performansıyla geceye damga vurdu.

"SOKAKTA KRALIM" DİYEREK RAP YAPTI

Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Süleyman, milyonların karşısına çıkarak rap müziğe olan tutkusunu gösterdi. Yarışma öncesinde Oktay Kaynarca ile sohbet eden genç yarışmacı, "Kendi bestelerim var, ritmi flowa çeviriyorum" sözleriyle müziğe olan ilgisini dile getirdi. Kaynarca'nın isteği üzerine kendi yazdığı parçayı seslendiren Süleyman, performansında "sokakta kralım" sözlerine yer verdi.

Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

"STÜDYODA DAHA İYİ OLUR" SAVUNMASI

Performansının ardından açıklama yapan Süleyman, "Şu an stüdyo ortamında olsam, mikrofon olsa daha iyisini söyleyeceğime eminim" diyerek kendini savundu.

KAYNARCA'DAN DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE

Genç yarışmacının performansını takdir eden sunucu Oktay Kaynarca, hayallerin peşinden gitmenin önemine değinirken, hayatın gerçeklerine de dikkat çekti. Kaynarca, "Hayaller için mücadele etmek gerekir ama hayatın gerçeklerini de cebimizde tutmalıyız. Önce çalışıp hayatını kazanmalısın, müziği de önemli bir uğraş olarak sürdürebilirsin" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

ANNESİNDEN GERÇEKÇİ YORUM

Süleyman'ın annesi Hayriye Hanım ise oğlunun küçük yaştan beri rap müzikle ilgilendiğini belirterek, "Hayallerinin peşinden gidecekse gitsin ama bedelini de kendi ödeyecek" sözleriyle dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Leven Ergün:

KAC KISI ÇOCUKLARINA KIYAFET ALABILDI ACABA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

