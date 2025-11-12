İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.

İDDİANAMEDE 2 SANATÇI DA YER ALDI

Hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede bazı sanatçıların adının da geçtiği ortaya çıktı. Teco Akaryakıt'ın sahibi Sarp Yalçınkaya ve İBB iştiraki Spor A.Ş.'den Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'ın beyanlarında, sanatçı Emel Müftüoğlu ve oyuncu Oktay Kaynarca'nın adının geçtiği iddialar yer aldı.

SARP YALÇINKAYA'NIN İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR

İddianamedeki detaylara göre Teco Akaryakıt'ın sahibi Sarp Yalçınkaya, 3 Ekim 2025 tarihli etkin pişmanlık talebiyle verdiği ifadesinde ise "Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olduktan sonra yeteri kadar geçmişi hatırlama imkanım olması ve kendi notlarımı çalışarak Murat Gülibrahimoğlu ve ifademde bahsedeceğim diğer hususlarla ilgili hatırladığım konularda beyan vermek istiyorum" dedi.

"OKTAY KAYNARCA İLE ÇOK SAMİMİYDİ"

Yalçınkaya şu dikkat çekici beyanı aktardı; "Emel MÜFTÜOĞLU isimli kişi, Murat'ın en yakınlarından biriydi. Bulgaristan ve Kıbrıs'a gidiyorlardı. Birkaç defa bana Emel MÜFTÜOĞLU'nun ve ailesinin İzmir'den İstanbul'a gönderttirdi. Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, Oktay KAYNARCA ile de çok samimiydi. Sürekli görüşürlerdi."

BİR DİKKAT ÇEKEN İFADE DE SERVET YILDIRIM'A AİT

İddianamenin bir başka dikkat çekici itirafçı ifadesi de İBB iştirak şirketlerinden Spor A.Ş.'den Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'a ait.

Murat Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'da bir villası olduğunu öne süren Yıldırım iddianameye göre ifadesinde şunları söyledi; "Bu villada Murat, Hüseyin, Murat Kapki, Emel Müftüoğlu ve tanımadığım bazı kişiler kumar oynardı(...)" "(...) Murat Gülibrahimoğlu'nun Vakıfbank Genel Müdürüyle arası çok iyiydi. Vakıfbank'tan kredi almak istenmesi durumunda Murat Gülibrahimoğlu yardımcı oluyordu. Bu kredilerin usulsüz mü usule uygun mu oldugu hakkında net bir bilgim yoktur. Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu ve Vakıfbank Genel Müdürü birkaç kez Bebek Otel'de bulustular. Hüseyin Köksal Vakıfbank'tan kredi almak istiyordu. Bu krediyi Murat Gülibrahimoğlu aracılığıyla temin etti. Bunun karşılığında Murat Gülibrahimoğlu alınan kredinin 15.000.000'unu 2 aylığına kendisi kullanacağını söyledi. Bu para kredinin gelmesinden sonra Murat Gülibrahimoğlu'na gönderildi ancak bu paranın geri gelip gelmediğini bilmiyorum.(...)"