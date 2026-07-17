Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış: Bir türlü ölemiyorum

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, katıldığı programda çok konuşulacak samimi açıklamalarda bulundu. Karakterinin her yıl 8 Nisan'da anılmasına değinen usta aktör, geçmişte bir kamyon fabrikasından nasıl kovulduğunu da ilk kez anlattı.

"BİR TÜRLÜ ÖLEMİYORUM"

“Murat Yeter’le Folk Sohbetleri” programına konuk olan Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır fenomeninin aradan geçen onlarca yıla rağmen canlılığını koruması karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi. Karakterin ekranlarda hayatını kaybettiği 8 Nisan 2004 tarihinden bu yana her yıl sosyal medyanın altüst olduğunu belirten Kaynarca, gıyabi cenaze namazlarından helva dağıtımlarına uzanan bu bağlılığı şu sözlerle esprili bir dille değerlendirdi: "8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum."

"ALLAH'TAN BENİ KOVMUŞLAR"

Oyunculuk kariyerine adım atmadan önceki gençlik yıllarına dair bilinmeyen bir anısını da paylaşan usta oyuncu, konservatuvar öncesi 6 ay boyunca bir kamyon fabrikasında işçi olarak çalıştığını itiraf etti. Elektrik hattında tulumları çekip mesai harcadığını söyleyen Kaynarca, fabrikadan kovulma hikayesini gülerek anlattı: "Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda ‘Alın bunu buradan’ diyerek beni kovdular. Allah’tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim."

Kaynak: Haberler.com