Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sıcak saatler yaşanıyor.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,

Oktay KAYNARCA

Emel MÜFTÜOĞLU

Neda ŞAHİN

Ali SERT

Rabia KARATAŞ

Selen ÇETİNKAYA

*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."