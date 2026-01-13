Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sıcak saatler yaşanıyor.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,
Oktay KAYNARCA
Emel MÜFTÜOĞLU
Neda ŞAHİN
Ali SERT
Rabia KARATAŞ
Selen ÇETİNKAYA
*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."