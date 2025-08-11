Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

ATV ekranlarında 2011'den bu yana yayınlanan ve şu an Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"in 1165. bölümünde, izleyicilerin yüreğine dokunan bir hikâye ekranlara geldi. Yarışmanın bu haftaki konuğu, özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Başak Yıldırım oldu.

İzmir Karşıyaka doğumlu olan Başak, okuluna %50 bursla girdiğini, son sınıfta olduğunu ve eğitimine devam edebilmek için yaklaşık 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu anlattı. Maddi zorluklar yaşayan genç yarışmacı, annesi Öznil Hanım ile birlikte stüdyoya geldi. Annesi, kızına duyduğu güveni ve desteğini dile getirerek, "Her zaman yanındayım" sözleriyle moral verdi.

"OKULUMU TAMAMLAMAK İÇİN BURADAYIM"

İzmir Karşıyaka doğumlu olan 18 yaşındaki Başak, yarışmaya katılma amacını şu sözlerle anlattı, "Bu yarışmaya katılmamdaki temel hedefim, her zaman hayatım boyunca okumak oldu. Bir şekilde kendimi kurtarırsam, ailemi de kurtarırım diye düşündüm. Okul masraflarımı karşılayabilmek ve okulumu tamamlayabilmek için buradayım" ifadelerini kullandı. %50 burslu olarak özel bir üniversitede eğitim gören Başak, son sınıfta olduğunu ve yaklaşık 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ailesinin maddi durumunun zor olduğunu vurgulayan genç yarışmacı, "Annem ve kardeşimle yaşıyorum, babamı hayatım boyunca beş kez bile görmedim" dedi.

Yarışmaya sakin ve kararlı başlayan Başak, ilk üç soruyu doğru yanıtlayarak 7.000 TL'lik baraj sorusuna ulaştı. Ancak dördüncü soruda karşısına çıkan matematik sorusu, yarışmanın seyrini değiştirdi. "3'ün karesinin 10 katı, 5'in küpü, 6'nın karesinin 2 katı, 10'un karesi" seçenekleri arasında kalan Başak, seyirci jokerini kullandı. Çoğunluğun önerisiyle "6'nın karesinin 2 katı" cevabını veren genç yarışmacı, doğru yanıtın "5'in küpü" yani 125 olduğunu öğrenince yarışmaya veda etti.

OKTAY KAYNARCA'DAN BURS SÖZÜ

Yarışmada 160 bin TL hedefine ulaşamayan Başak Yıldırım'a, programın sonunda sunucu Oktay Kaynarca'dan anlamlı bir destek geldi. Kaynarca, yarışmacıya dönerek, "Eğer bana izin verirsen, bu 160.000 lira ile ilgili, ben sana burs vermek istiyorum, kabul edersen" dedi. Sözlerini sürdüren ünlü sunucu, burs kararını aslında yarışmanın başında verdiğini belirterek, "Şimdi bu burs zaten garantideydi benim içimden ilk söylediğinde ama ben istedim ki biraz daha yukarı sorulara doğru çıkalım, biraz daha fazla para kazanalım" ifadelerini kullandı.