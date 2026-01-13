Haberler

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.
  • Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İKİSİ DE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kaynarca ve Müftüoğlu, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

