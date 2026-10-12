Haberler

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi Haber Videosunu İzle
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona köklü değişikliklerle giriyor. Sunuculuğu Oktay Kaynarca'dan devralan Cem Öğretir koltuğa otururken, büyük ödül 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

  • Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunu Oktay Kaynarca'dan Cem Öğretir devraldı.
  • Yarışmanın en büyük ödülü 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.
  • Büyük ödüle ulaşmak için cevaplanması gereken soru sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı ve baraj noktası 7. sorudan 5. soruya, 50.000 TL'den 20.000 TL'ye indirildi.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en çok izlenen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, yeni yayın dönemine radikal kararlarla giriş yapıyor. Formatında, ödül miktarında ve sunucu kadrosunda önemli yeniliklere giden yarışmada devir teslim gerçekleşti.

SUNUCULUK KOLTUĞU CEM ÖĞRETİR’E EMANET

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan usta oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmadaki sunuculuk görevini bıraktı. Kaynarca’dan boşalan koltuğun yeni sahibi ise ekranların tecrübeli habercisi Cem Öğretir oldu.

Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin ardından yarışmayı bundan böyle Cem Öğretir sunacak.

TÜRKİYE TELEVİZYON TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ

Programda sadece isimler değil, yarışmanın kaderini etkileyecek kurallar da baştan yazıldı. Yapılan düzenlemeler şöyle:

  • Yarışmanın en büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilerek "Türkiye televizyonlarında verilecek en büyük para ödülü" unvanını aldı.
  • Yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için cevaplaması gereken soru sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı.
  • Daha önce 7. soruda 50.000 TL olan baraj noktası, yeni düzenlemeyle 5. soruya çekilerek 20.000 TL olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktıKim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Haberler.com
2000

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıS Yıl:

Oktay hala kurtlar Vadisi nin mafyası modunda takılıyor du, gitmesi iyi oldu, bu gelen sempatik piri yıllardır tanıyoruz haber sunumlarindan

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacer kalca:

cem abimizi de severiz güzel düşünülmüş

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Çevre:

Güzel bir tercih

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Satgun:

Yeni tanıştığı insanlarla ünlüyüm diye senli benli, üstenci bir dille konuşup bunu samimiyet falan diye açıklayan bu şahsın gitmesi iyi olmuş.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhamdullahs013:

Garibanlar da Seyretmekle tatmin Olurlar. Ben Yadarlanmadığım bir Katkıya, Neden zamanımı vereyım, kı. Zaman İnsanın Servetidir. Oturur Kura"anımı Anlayarak Okur, RABİMİN Gazabından Nasıl Kendimi, Korurum. Ahıreti Ve ALLAH, ı Onutursak Kiyamet Günü da Ayni RABBİMİZ, de Bizi Onutur.. Ne, Dünya Dolusu. Ödüller, Beni Kurtarmaz.. VesSelam

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

iyi de kardeşim eğitici öğretici bir yarışma her konuda soru çıkıyor. teelfonda balon patlatma yarışı değil

yanıt0
yanıt0

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!