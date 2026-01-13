Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı
Oktay Kaynarca'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesi ünlü oyuncunun daha önce rol aldığı bir dizi nedeniyle kamuoyunda "ilginç bir tesadüf" olarak yorumlandı. Kaynarca, geçtiğimiz yıl "Başkan Ev Hapsi" adlı dijital dizide, ev hapsi cezası alan Aziz Saygın isimli bir belediye başkanını canlandırmıştı.
- Oktay Kaynarca, 'Başkan Ev Hapsi' adlı dijital dizide ev hapsi cezası alan bir belediye başkanını canlandırdı.
- Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrol kapsamında ev hapsi talebiyle hâkimliğe sevk edildi.
- 'Başkan Ev Hapsi' dizisinin yayını, Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının yargı süreçleri nedeniyle ertelendi.
Oktay Kaynarca'nın adının geçtiği adli süreç, yıllar önce rol aldığı bir diziyi yeniden gündeme taşıdı. Kaynarca'nın, dijital platform için çekilen ve ev hapsi alan bir belediye başkanını canlandırdığı "Başkan Ev Hapsi" dizisiyle, yaşanan gelişmeler arasındaki benzerlik, kamuoyunda "ilginç bir tesadüf" yorumlarına neden oldu.
EV HAPSİ TALEBİ GÜNDEM OLDU
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun adli kontrol kapsamında ev hapsi talebiyle hâkimliğe sevk edilmesi, magazin ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gözler, mahkemeden çıkacak karara çevrilirken, Kaynarca'nın geçmişte canlandırdığı bir karakter yeniden gündeme geldi.
"BAŞKAN EV HAPSİ" DİZİSİ AKILLARA GELDİ
Kaynarca, geçtiğimiz yıl "Başkan Ev Hapsi" adlı dijital dizide, ev hapsi cezası alan Aziz Saygın isimli bir belediye başkanını canlandırmıştı. Dizi, dijital platform GAİN için çekilmişti.
Ancak "Başkan Ev Hapsi" dizisinin yayını, Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının yargı süreçleri ve tutuklamalarının ardından, kamuoyundaki hassasiyet nedeniyle ertelenmişti. Bu süreçte, Oktay Kaynarca'nın dizinin yayın haklarını satın almak istediği iddiaları da gündeme gelmişti.
SOSYAL MEDYADA "TESADÜF" YORUMLARI
Kaynarca'nın canlandırdığı karakterle bugün yaşanan hukuki sürecin benzerliği, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından "manidar" ve "ilginç bir tesadüf" olarak değerlendirildi.