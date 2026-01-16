Haberler

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU'NUN TEST SONUCU NEGATİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Her iki ismin de test sonucu negatif çıktı.

KAYNARCA: ALNIM AÇIK BAŞIM DİK SÖZÜMÜ DE İSPAT ETMİŞ OLDUM

İlk açıklamasında, "Alnım açık, başım dik" diyen Oktay Kaynarca'dan yeni açıklama geldi. Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip "merak etmeyin, alnım açık başım dik" sözümü de ispat etmiş oldum.

"Her şerden bir hayır çıkar" sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla."

Öte yandan Oktay Kaynarca, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söylemişti.

Kaynarca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu'yla yakın arkadaş olduklarını dile getirmişti. Şüphelilerden Rabia Karaca'nın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini ve kendisini tanımadığını, fuhşa aracılık yapmadığını savunan Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi." demişti.

MÜFTÜOĞLU: KUMAR İDDİASINI KISMİ KABUL EDİYORUM

Şüpheli Emel Müftüoğlu ise ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, Gülibrahimoğlu ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getirmişti.

Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktarmıştı: "Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır.' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum.

"KİMSEDEN TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA PARA ALMADIM"

Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

şimdi bu adamın zedelenen itibari nolacak?

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızmjzzgb2rd:

Uyuşturucu ile mücadeleyi destekliyorum ama her önüne gelen ünlüyü de şüphe ile içeri almak, zedelemek ve sonra negatif çıkması ne derece doğru. Neye göre bu insanlara suçlamalar var ve gözönüne alınıyor. Burda bir yanlışlık var ve biran önce düzeltilmesi lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Söyler:

Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu kullanımını beklemezdim zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

