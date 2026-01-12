Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak bölümünde bir yarışmacı, üçüncü soruda "spor" yerine "felsefe" yanıtını vererek elendi. Kaynarca, yarışmacının "Şok içerisindeyim" sözlerine "Ben de" diyerek karşılık verdi.
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı üçüncü soruda elendi.
- Yarışmacı 'Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?' sorusuna 'felsefe' yanıtını verdi.
- Sunucu Oktay Kaynarca yarışmacının şaşkınlığına 'Ben de' diyerek karşılık verdi.
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı, üçüncü soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya erken veda etti.
ÜÇÜNCÜ SORUDA ELENDİ
Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, soruyu yanlış yorumlayınca doğru yanıtı bulamadı ve üçüncü soruda elendi. Yarışmacının erken vedası bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı.
SORUYU YENİDEN OKUDU AMA...
Yarışmacıya "Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?" sorusu yöneltildi. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru seçenek olan "spor" yerine "felsefe" yanıtını işaretleyen yarışmacı, bu cevapla yarışmaya veda etti.
"ŞOK İÇERİSİNDEYİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Yanlış cevabına kendisi de şaşıran yarışmacı, "Şok içerisindeyim şu an" ifadelerini kullandı. Sunucu Oktay Kaynarca ise yarışmacının sözlerine "Ben de" diyerek karşılık verdi.