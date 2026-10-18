Cem Öğretir kimdir, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Cem Öğretir evli mi sorusunun yanıtı, ünlü gazetecinin özel hayatında saklı. Öğretir, 2006 yılından bu yana kendisi gibi haber sunucusu olan Seda Öğretir ile evli ve çiftin Ada adında bir kızı bulunuyor. İngiltere’de doğan, çocukluğunu Eskişehir’de geçiren Öğretir, televizyon haberciliğinde 30 yılı aşan bir kariyere sahip. Cem Öğretir hangi kanallarda çalıştı? Tüm detaylar haberimizde…

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir, Türkiye’nin tanınmış haber spikerlerinden biri. 10 Eylül 1973’te İngiltere’de dünyaya gelen Öğretir, akademisyen olan anne ve babasının eğitimi nedeniyle dört yaşına kadar İngiltere’de yaşadı. Çocukluk ve gençlik yıllarını ise Eskişehir’de geçirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

CEM ÖĞRETİR KAÇ YAŞINDA?

10 Eylül 1973 doğumlu olan Cem Öğretir, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşında.

CEM ÖĞRETİR NERELİ?

Cem Öğretir, İngiltere doğumlu. Ancak çocukluğunu ve gençliğini Eskişehir’de geçiren Öğretir, üniversite eğitimini de bu kentte tamamladı.

CEM ÖĞRETİR’İN KARİYERİ

Üniversite yıllarında TRT’de staj yapan, radyo programları hazırlayan ve haber yazan Öğretir, 1995 yılında Show TV’de Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibine katılarak profesyonel televizyon kariyerine başladı. Ardından Star TV ve CNN Türk’te muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu. 2008 yılında kısa bir süre Kanal 1’de çalışan Öğretir, daha sonra Habertürk TV’de Gün Ortası programını sundu. 10 Ağustos 2009’dan bu yana ise ATV Ana Haber Bülteni’ni sunuyor.

CEM ÖĞRETİR EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Cem Öğretir evli. Öğretir, 2006 yılında kendisi gibi televizyon habercisi olan Seda Öğretir ile evlendi. Çift, 2026 yılında evliliklerinin 20. yılını geride bıraktı.

CEM ÖĞRETİR’İN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Cem Öğretir ile Seda Öğretir’in Ada adında bir kızı bulunuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İN YENİ SUNUCUSU

Cem Öğretir, yeni sezonda ATV’nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu üstlendi. 2024 yılından bu yana yarışmayı sunan Oktay Kaynarca’nın ayrılmasıyla bu göreve getirilen Öğretir’in sunduğu yeni dönemde büyük ödül 10 milyon TL’ye yükseltildi. Motosiklet tutkusuyla da bilinen Öğretir, haber ekranlarının ardından ilk kez bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkıyor.